Mersin'de 4 ilçeyi bağlayan bisiklet yolunda hedef 645 kilometre

Mersin'de merkez dört ilçeyi birbirine bağlayan bisiklet yolları, sürücülere hem güvenli yol hem de doğal güzellikler arasında sürüş imkanı sunuyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesince Bisiklet Ana Planı kapsamında yürütülen çalışmalarla kentteki bisiklet yolu ağı 91 kilometreye ulaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı bisiklet yönetmeliğine uygun şekilde yapılan bisiklet yolları sürücülere güvenli yol imkanı sağlıyor.

Sahil bandındaki bisiklet yolları vatandaşlara palmiyeler arasında deniz manzaralı yolculuk yapma keyfi yaşatıyor.

Kente aralarında kültür rotalarının da bulunduğu toplamda 645 kilometrelik bisiklet yolu yapılması planlanıyor.

Belediyenin Ulaşım Planlama Şube Müdürü Murat Altuntaş, Mersin'de çevreci ve kent yaşamına uygun bisiklet yolları yaptıklarını söyledi.

Kentte kesintisiz bisiklet yolları oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Altuntaş, şöyle konuştu:

"Son 1,5 yıl içerisinde 91 kilometrelik bisiklet yolunun yapımını gerçekleştirdik. Şu anda vatandaşlarımız 91 kilometrelik bisiklet yolunu kullanmakta. Yeni açılacak imar yollarındaki yol kesitlerine muhakkak bisiklet yolunu katıyoruz. Bu kapsamda merkez 4 ilçeyi birbirine bağlayan doğu-batı bisiklet ulaşım ağı yaptık. Kesintisiz olarak vatandaşlarımız bu yollardan faydalanıyor. Yapmış olduğumuz bisiklet yollarının tamamı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yayınladığı bisiklet yönetmenliğine birebir uygun yapıldı. Çalışmalarımızda bisiklet sürücülerinin güvenliğiyle ilgili bütün unsurlar dikkate alınmıştır."

Altuntaş, bisiklet farkındalığını artıracak çalışmalar da gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Bisiklet yollarına vatandaşların ilgi gösterdiğini kaydeden Altuntaş, şöyle devam etti:

"Geçen yıllarda Mersin Bisiklet Ana Planı oluşturduk. Bu kapsamda 600 kilometreye yakın planlama gerçekleştirdik. Planladığımız kısımdan yaklaşık 161,6 kilometrelik yolu projelendirdik. Bunun yaklaşık 105,6 kilometrelik kısmı Mersin'deki merkez 4 ilçemize, 56 kilometrelik güzergahı da Tarsus ilçemiz için yaptık. Tarsus'taki güzergahta yer alan 4 kilometrelik rota hem kültür hem de bisiklet yolunu içine katacak şekilde bir proje çalışmamız oldu. Bunun da yapımına kısa sürede başlayacağız. Bu çalışmayı tamamladığımızda mevcut yollar da dahil 368 kilometrelik bir rakama ulaşacağız. Diğer planlanan kısım da 277 kilometre. Tamamını ele aldığımızda 645 kilometrelik bir bisiklet yolu ortaya çıkıyor. Bunu kısa ve orta vadede gerçekleştirme hedefimiz var."

Bisiklet yolunu kullananlar memnun

Bisiklet sürücüsü Mustafa Kemal Taş da deniz manzarasında bisiklet sürmeyi sevdiğini ifade etti.

Deniz kenarında bisiklet sürmenin kendisini ferahlattığını anlatan Taş, "Genelde Mezitli ilçesindeki güzergahı kullanıyorum. Bisiklet yolu insanlardan ayrılınca daha güzel. Eskiden önümüze biri çıktığında sıkıntı yaşayabiliyorduk. Şimdi bisiklet yolu olduğu için daha güvenilir bir sürüş yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Gürsoy da bisiklet yollarını sıkla kullandığını ve güzel manzarada bisiklet sürmenin keyifli olduğunu dile getirdi.

Serkan Kavakbaşı da kentteki bisiklet yollarının çok güzel olduğunu aktardı.

Sürekli bisiklet sürdüğünü ve sahil bandında yaptığı sürüşlerle stres attığını kaydeden Kavakbaşı, "Bisiklet yolları uzadı. Güzergahta deniz manzarasının yanı sıra antik kentleri de görebiliyoruz. Bu yollarda bisiklet sürmek çok keyifli. Herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ali Aytuğ da Mersin'in bisiklet yolu açısından son yıllarda geliştiğini belirterek, "Çok memnunuz. Daha da gelişmesini bekliyoruz. Tamamlanan yollarla çok daha güzel olacağına inanıyorum." dedi.