Mersin'de heyelan: Yol yarıldı, evler zarar gördü, bölgeye giriş kapatıldı

İlçenin yaklaşık bin 200 rakımdaki Fındıkpınarı Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağışın ardından toprak kayması meydana geldi.

Heyelan nedeniyle bazı evlerde hasar oluşurken, bir yapının zemininde kayma oldu. İkametlerin çevresindeki kaldırım ve istinat duvarlarının çöktüğü, mahalleden geçen yolda ise yarık oluştuğu bildirildi.

Bölgedeki risk nedeniyle mahalleye ulaşımın sağlandığı Atatürk Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Muhtemel yeni kaymalara karşı çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayın ardından İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri zemin kaymasının meydana geldiği alanda inceleme başlattı. Mühendislerin de aralarında bulunduğu ekiplerin bölgedeki risk değerlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.