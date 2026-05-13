Mersin’de yağ fabrikasında korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı
Mersin’in Akdeniz ilçesinde faaliyet gösteren bir yağ fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri ve TOMA araçlarıyla müdahale edilirken, bazı bölümler tedbir amaçlı tahliye edildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
