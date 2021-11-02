Metaverse/Web 3.0 coinleri uçuşa geçti | Geleceğin dünyası mı inşa ediliyor?

Kripto para piyasasından Metaverse coin çılgınlığı yaşanıyor. En büyük sosyal medya platformu devlerinden biri olan Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg’in, Facebook'un adını “Meta” olarak değiştiğini duyurmasının ardından Metaverse coinlerde güçlü bir dalga yaşandı. MANA coin fiyatını bir haftada yüzde 265 arttırırken, SAND coin ise göreceli güç endeksi seviye 75 ve seviye 25 üzerinde yüksek okumalar kaydetti.

Danyal şunları söyledi:

Gamerlar işi ne tarafa doğru götürürse, iş o tarafa doğru gidiyor. İlk 5’te, ilk 10’daki coinlerin hepsi oyunlara bağlı metaverseler. Bu coinler sanal ortamdaki metaları satın almak için kullanılmaya başlandı. Doğru orantılı olarak bu değerlerini artırdı. Bu gelip geçici bir süreç midir yoksa yeni mi başlıyor, bunu bize zaman gösterecek. Oyun oynayan insanların nelerden çok keyif aldığı süreci şekillendirecek.

“FACEBOOK GENÇLERİ YAKALAMAYA ÇALIŞIYOR”

Facebook’un adını Meta olarak değişmesi, gençleri yakalamak için atılan bir adım. Facebook’un yaşlılara yönelik bir sosyal medya platformu olarak algılanmasının herhangi bir faydası olmayacaktı. Bu değişimle birlikte oyun oynayan gençler belki şirketi daha çabuk benimseyebilir. Değişimler bitmez devam eder. Metaverse evreninde neyin değerleneceğini söylemek zor, uzay veya yemek oyunu/uygulaması coini olabilir.

“SADECE OYUN DA DEĞİL KURUMLARI DA METAVERSEDE GÖRECEĞİZ”

Örneğin sanat galerisiyseniz, 3D olarak metaverse taşıyacaksınız ve NFT olarak satmaya başlayacaksınız. Bahsettiğim şeylerin ne kadar geniş kitlelere hitap ettiğini fark ettiyseniz, İş daha başlamadı bile! Bunu kolaylıkla söyleyebiliriz.

ALTCOINLERİN TEPKİSİ NE OLACAK?

Psikolojik sınırları var. Özellikle yatırımcının, yatırımdan gelir elde edebilmesi için dalgalanma hareketleri gerekiyor. Fakat artıya taşıyacaktır diye düşünüyorum.