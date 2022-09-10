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Metrobüs kazası öncesi şoför: Ambulans çağırın bana

Avcılar'daki metrobüs kazası öncesi yaşananlar araç içi kamerasına yansıdı. Görüntülerde metrobüs sürücüsünün kaza öncesinde, "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana." dediği duyuluyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Avcılar'da, dün 4 metrobüsün çarpışması sonucu 99 kişinin yaralandığı kazanın öncesinde yaşananlar araç içi kamerasınca görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden paylaşılan görüntülerde metrobüsün sürücüsü M.K'nin kaza öncesinde "Ben çok kötü oldum. Ambulans çağırın bana. Çok kötü oldum." dediği duyuluyor.

Görüntülerde, şoförün bu sırada elini başına götürüp alnını tutması ve seyir halinde olduğu şeritten çıkması yer alıyor.

 

Metrobüs kazası öncesi şoför: Ambulans çağırın banaMetrobüs kazası öncesi şoför: Ambulans çağırın banaGündem

 

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