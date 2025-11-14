Metrobüs yolunda korkunç kaza: Engelli yolcu hayatını kaybetti

Dün öğlen saatlerinde Cevizlibağ metrobüs durağında meydana gelen olayda, yürüme engelli Hüseyin C. durakta beklediği sırada dengesini kaybederek tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna devrildi. Bu esnada hattın üzerinde ilerleyen İsmail B. yönetimindeki metrobüs, yola düşen Hüseyin C.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle Hüseyin C.’nin yanı sıra yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. de yaralandı.

Doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen Hüseyin C. ile iki yolcu tedavi altına alındı. Ancak Hüseyin C., doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

Yolcuların sağlık durumu iyi

Yaralı yolcular Cabir D. ve Ebrar N.K.’nin ise durumlarının iyi olduğu belirtildi. Metrobüs sürücüsü İsmail B. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Hüseyin C.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Korku dolu anlar kamerada

Kaza anlarına ilişkin görüntüler çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Kayıtlarda, Hüseyin C.’nin tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düştüğü ve ardından metrobüsün çarpma anı görülüyor.