Metrobüsler kafa kafaya çarpıştı
İstanbul Beylikdüzü’nde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen başka bir metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka metrobüs ise kaza yapan metrobüse çarptı.
DÜNYA Haber Merkezi
İHA
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Saat 18.30 sıralarında Metrobüs yolu Beylikdüzü Belediyesi Belediye Durağı yakınlarında yaşanan kazada, henüz bilinmeyen bir şekilde bariyerlere çarparak ilerleyen metrobüs, karşı şeritten gelen metrobüsle kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen başka bir metrobüs ise duramayarak çarpışan araçlara arkadan çarptı. Yaşanan kaza anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.