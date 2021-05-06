“Mevsimlik işlerde seyahat sorunu var”

Her hafta çarşamba günü Dünya Gazetesi’nin dijital medya platformlarında yayımlanan, Ceyhun Kuburlu ve tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın birlikte sunduğu Tarım Dünyası’nda bu hafta; Tam kapanma ile gelen seyahat belgesinin tarıma etkisi ele alındı.

Bu dönemin hasat zamanı olduğunu ve mevsimlik işçilerin yer değiştirdiği bir dönem olduğunu belirten Yıldırım, seyahat belgesi alma konusunda sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım şunları söyledi;

Bu dönem tam hasat zamanı. Mevsimlik işçiler devamlı hareket halinde. Seyahat belgesi almaları gerekiyor. En çok ihtiyaç duyulan tarımsal faaliyeti sürdürmesi gereken çiftçiler için birçok belge gerekiyor. Bu 1-2 güne sıkıştırıldı, her yerde kuyruk var

“Kuraklık var”

Doğu ve Güneydoğu'da bazı bölgelerde bir kuraklık problemi var. İç Anadolu'da çok değişen hava koşulları nedeniyle ürünlerin zarar gördüğünü görüyoruz. Genel olarak çok sorun olacak gibi durmuyor ama bunu da ihtiyatlı söylüyorum.

“Üreticiyi düşük kaliteye yönlendiriyorsunuz”

AB'ye bizim çok bir süt ihracatımız yok ama ihracat yaptığımız Rusya ve Ortadoğu ülkeleri de AB kriterleri arıyorlar. Mevcut uygulamada en kaliteli sütle en düşük kaliteli süt arasında 10 kuruş fark olunca üreticiyi düşük kaliteye yönlendiriyorsunuz.

“Gıda enflasyonu düşecek”

Haziran'dan itibaren tarla ürünleri çıktığı zaman özellikle sebzede fiyatlar düşüyor. Gıda enflasyonunun en azından bu dönemde biraz düşük seyredeceğini söyleyebilirim.

Deniyor ki, "Sabah saat 9'da tarlasında olmak şartıyla..." Kırsalda bazen sabah 5'te gidersin sulama için. Bazı ürünlerde hasadın erken yapılması gerekir.

65 yaş üstü olup da hayvancılık yapan çok kişi var. Yanında çocuğu yok, kimsesi yok. Kim bakacak hayvanlarına? İneği sağdı, satması lazım. Kim yapacak o işi? Geçen sene bu yaşanmıştı. Ciddi sıkıntılar oldu, düzeltilmişti. Şimdi tekrar başa mı döneceğiz?