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MHP Lideri Bahçeli'den İdlib açıklaması

MHP Lideri Bahçeli, İdlib operasyonuyla ilgili ''Sayın Cumhurbaşkanı kararlı bir davranış içerisinde bulunuyor. Kendilerine başarılar diliyoruz. Bu tutarlı politikalar devam ettiği sürece MHP Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındadır'' dedi.
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