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Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın

Milas-Bodrum Havalimanı yolunda ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Haber Merkezi
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Havalimanına giden kavşaktaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 7 helikopter ve 3 uçakla havadan, 35 arazöz ve su tankeri, 4 dozer, 157 personelle karadan müdahale ediliyor.

Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerin kontrol altına alınması için mücadele sürüyor.

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