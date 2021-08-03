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Milas'ta yangın Keremköy Termik Santrali'ne dayandı

Muğla'nın Milas'ta çıkan orman yangını Kemerköy Termik Santrali'ne kadar ulaştı. Yangınla mücadele yoğun bir şekilde devam ediyor.

DÜNYA Haber Merkezi
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Milas'ta Türkevleri ve Ören mahallelerinde etkili olan yangın, şiddetli rüzgarla sitelere ulaştı. Yangını kontrol altına alabilmek için ekipler yoğun mücadele veriyor.

Evlerinden değerli eşyalarını alarak terk ettiler

Site sakinleri, alevlerin evlerine kadar ulaşması nedeniyle, evlerinin önünü ıslatıp eşyalarını alarak ayrıldı. Bölgede bulunan bazı işletmeler de ekiplerin ve bölgedeki vatandaşların destekleriyle yanmaktan son anda kurtarıldı.

Alevler termik santrale kadar dayandı

Rüzgarın etkisiyle hızla ilerleyen ve Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Öte yandan Emniyet Genel Müdürlüğünün, Bodrum ilçesinde görevlendirdiği TOMA sayısının da 10'a yükseltildiği bildirildi.

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