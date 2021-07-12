Milyonların beklediği metro hattı ne zaman açılacak?
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattına ilişkin açıklamalar yaptı.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.
DÜNYA WEB TV YouTube kanalına abone olun👇
🌐https://www.youtube.com/c/dunyagazetesi?sub_confirmation=1
DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin: