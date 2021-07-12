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Milyonların beklediği metro hattı ne zaman açılacak?

Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattına ilişkin açıklamalar yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi
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Bakan Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" dedi.

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