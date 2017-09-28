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Mobilyayı yüzde 10 ucuza almak için son 3 gün

Şubat ayının başında yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülen ve sektörde yaşanan canlılığın ardından gelen talepler üzerine 30 Eylül'e kadar uzatılan KDV indiriminde son günlere girilirken, mobilyacılar bu dönemde yaşanan hareketlilikten memnun.
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