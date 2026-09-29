Google Haberler

“Motovlogcu Dayı” olarak tanınan fenomen motorcu Cumhur Kahraman hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Motovlogcu Dayı' ismiyle tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir'in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sosyal medyada “Motovlogcu Dayı” olarak tanınan motosiklet içerik üreticisi Cumhur Kahraman, İzmir’in Dikili ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Olay, Dikili ilçesinde meydana geldi. Cumhur Kahraman idaresindeki motosiklete bir tır çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak ağır yaralanan Kahraman'ı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Kahraman, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosiklet camiasını yasa boğdu

Motosiklet camiasında sevilen ve tanınan bir isim olan Cumhur Kahraman, sosyal mecralarda özellikle motosiklet sürüşü, trafik kuralları ve yol güvenliği üzerine hazırladığı eğitici ve bilgilendirici videolarla dikkat çekiyordu. YouTube platformunda "Motovlogcu Dayı" adıyla yürüttüğü kanalında binin üzerinde içerik üreten Kahraman'ın, 41 bin 500 abonesi ve 35 milyonun üzerinde izlenmesi bulunuyordu. Acı haberin ardından sosyal medyada binlerce takipçisi ve motosiklet tutkunu taziye mesajları paylaştı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Turistik Karaelmas Ekspresi 2 Ekim’de yeniden raylarda
Turistik Karaelmas Ekspresi 2 Ekim’de yeniden raylarda
Adana’da korkutan kaza
Adana’da korkutan kaza
İstanbul'da yollar göle döndü
İstanbul'da yollar göle döndü
Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gaziantep'te katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Sağ kulağından ameliyat olacaktı, sol kulağına tüp takıldı
Sağ kulağından ameliyat olacaktı, sol kulağına tüp takıldı
4 kilometreye ulaşan kül bulutları hayatı etkiledi: Tüm uçuşlar durduruldu
4 kilometreye ulaşan kül bulutları hayatı etkiledi: Tüm uçuşlar durduruldu
Fındık üreticileri çareyi kilometrelerce uzakta buldu
Fındık üreticileri çareyi kilometrelerce uzakta buldu
566 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
566 milyon TL’lik yasa dışı bahis operasyonu: 11 şüpheli gözaltında
Netanyahu’ya BM'de protesto: Yuhalayarak salonu terk ettiler
Netanyahu’ya BM'de protesto: Yuhalayarak salonu terk ettiler
Deprem Gaziantep’te hasara yol açtı: Evin tavanı çöktü
Deprem Gaziantep’te hasara yol açtı: Evin tavanı çöktü
Deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandılar
Deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandılar
Şanlıurfa 5,4 ile sarsıldı: Deprem anı kamerada
Şanlıurfa 5,4 ile sarsıldı: Deprem anı kamerada