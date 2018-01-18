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"Mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz"

İçişleri Bakanlığı İl Emniyet Müdürleri Toplantısı'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "Gece gündüz, yaz kış demeden mutlaka ve mutlaka taarruz esaslı, savunma esaslı değil, mücadeleye kesintisiz devam edeceğiz." dedi.
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