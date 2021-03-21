Mücevher sektörü pandemili 2020 yılını nasıl geçirdi?

Patronlar Anlatıyor’da Vahap Munyar bu hafta Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar’ı konuk etti. İhracatta kilogram başı fiyatı ortalama 600 doları bulan sektörde pandemi etkisini değerlendiren Kamar, altın takı sektörünün yüzde 50 küçüldüğünü söyledi. Türkiye’nin, mücevher pazarında dünyanın ilk üç ihracatçısından biri olduğunu ifade eden Kamar, “Şimdi dua ediyoruz, 2015'lere geri dönmeyelim diye” dedi. Sektörün 7 milyar doları bulan ihracatını iki katına çıkarmak için yeni yatırım yapmaya ihtiyaç olmadığını kaydeden Kamar, ihracat karşılığında yurtdışından bedelsiz altın getirilmesine dair düzenlemeyi ise “muhteşem” olarak niteledi.

MİB Başkanı Kamar AB’nin ‘aşı’ hamlesine karşı uyardı

Avrupa Birliği’nin aşı karnesinin siyasi ve ekonomik bir silah olarak kullanabileceğini düşündüğünü belirten Kamar, “Biz yurt dışına gidemezsek, fuarlara katılamazsak mal satamayız. Dünya bunu siyasi bir silah olarak kullanacak. Yani Avrupa Birliği’nin talep edeceği aşı karnesinde Çin ve Rus aşısının olmaması gerecek, bunu tamamen bir ekonomik silah olarak kullanacaklar. Benim tavsiyem, ticaretinizi yapmak için Batı’nın kabul ettiği aşıları yaptırmanız” ifadelerini kullandı.

MİB Başkanı Kamar: Bu durum cari açığın en büyük sebeplerinden birisiydi

2020 yılında mücevherat sektöründe yapılan 25 milyar dolarlık ihracatın cari açığın en büyük sebeplerinden birisi olduğunun altını çizen Kamar, “Durum tamamen altının ihracat karşılığı altının getirilmesi. Burada önemli olan, altının bedelsiz olarak getirilebilmesi. Ekonomi paketinin dördüncü maddesinde, “Kuyumculuk sektöründe düzenlemeler yapılacak” demesinin ana sebebi, 2020 yılında yapılan 25 milyar dolarlık ithalat, cari açığın en büyük sebeplerinden birisi oldu. Bu konuyla ilgili düzenlemeye gidildi” dedi.

MİB Başkanı Mustafa Kamar: Geliştirdiğimiz teknoloji, sanal fuarlarda çok işimize yaradı.

Geliştirdikleri J-Box teknolojisi sayesinde dokunmak dışında ürünü yüzde yüz gösteren bir ürün geliştirdiklerini belirten Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, online fuarların giderleri ciddi oranda düşüreceğinden ve bunun sektöre iyi geleceğinden bahsetti.

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar , “Pandemiyle birlikte ticaret de değişmeye başladı. Dijitalleşme beklediğimizden çok daha hızlı ilerledi. Fakat mücevher sektörünün diğerlerinden farklılığı ürünler küçük ürünler; bakman, denemen, onun satılabilir olup olmadığını görmen gerekiyor. Onun için nispeten mücevher sektöründe bu iş biraz zor.

Fakat biz yarıştan geri kalmamak adına çalışmalara başladık ve ilk fuarımızı Şubat sonu gibi gerçekleştirdik. İnsanlar şunu gördü, J-Box diye bir teknoloji geliştirdik. Ürünü dokunma dışında yüzde yüz gösterebilen bir teknoloji. Bunu da yurt dışına ihraç edeceğiz, inşallah. İlk fuarımızda bunu da satacağız. Ben başarılı olacağını düşünüyorum.” dedi.

ABD ziyaretinin perde arkası ortaya çıktı...

ABD’nin Çin ile yapılan ticareti azaltmak için adımlar attığını belirten Mustafa Kamar, “2019 yılında ABD Ticaret Bakanı Rose buraya geldiği zaman, özellikle Çin’deki bazı üretimleri alarak, hangi ülkelere veririz diye çalışma yapıyordu. O zaman Türkiye’de de çalışma yaptılar. Hangi sektörlerle iş birliği yaparız, Çin’e olan bağlılığımızdan kurtuluruz diye. Bizim ABD’ye ihracatımız 150 milyon dolar, Çin’den aldıkları 20 milyar dolar… Dolayısıyla diğer sektörlerle görüştüklerinde şununla karşılaştılar; kapasite. Mücevher sektörünün böyle bir derdi yok. Biz zaten yüzde 60-70 kapasiteyle tek vardiyayla çalışıyoruz. Yeter ki Türkiye’ye ABD’den iş gelsin. Biz sistemimizi düzelttikten sonra, yani 1 ay sonra 3-4 misli kapasiteyle iş yapabiliriz. Bizim 6-7 milyarlardan, 15-20 milyar dolarlara çıkmamız için herhangi bir yatırıma ihtiyacımız yok. Kapasitemiz çok yüksek, orasıyla alakalı herhangi bir sıkıntımız yok” ifadelerini kullandı.

Türkiye’yi uluslararası ticarette bir üst seviyeye çıkaracak düzenleme

Altının çok önemli bir meta haline geldiğini ve devletin bu durumun farkında olduğunu belirten Kamar, “Yeni çıkan genelgelerle ilgili Ankara'da iki günde sekiz ayrı bilimle görüşme yaptım. Türkiye’nin şu an geldiği jeopolitik ve jeostratejik konumdan dolayı altın önemli bir meta haline gelmeye başladı. Bir ödeme aracı haline gelmeye başladı. Devlet de bunun farkında. Ticareti altınla yaparak, düzgün uygulamalarla bir sistem haline getirelim. Doğu tarafımızdaki dört saat uçuş mesafemizdeki ülkelere baktığımız zaman, bankacılık sistemleri doğru işlemeyen, dolara ulaşmakta zorluk çeken ülkelerin hepsi altına kolay ulaşıyor. Bu altınları Türkiye’ye getirerek, bu ticareti altın üzerinden düzgün uygulamalar yaparak bir sistem haline getirelim. Bunun için iki tane düzenleme çıkartıldı. Bir tanesi ihracat karşılığında yurt dışından bedelsiz altın getirilmesine izin verdiler. Bu muhteşem bir şey. Bu sadece altıncıları ilgilendirmiyor. Sizin ticaret yaptığınız insanın ülkesinde, dolara ulaşmak sıkıntıysa ödemeyi altınla yapabilecek” ifadelerini kullandı.