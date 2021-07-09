Mucizevi bitki: Amarant
Afyonkarahisarlı girişimci 46 yaşındaki Cengiz Aşkın, iki yıl deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar aldığı "amarant" bitkisini, ekonomik getirisi yüksek olduğu için Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor.
Amarant nedir?
Kökeni milattan önce 6700’lü yıllara dayanan amarant bitkisi, Aztekler, Mayalar, Amerika yerlilerinin protein kaynağı bir besindir.
Amarant, kinoadan sonra en yüksek protein değerine sahip 2. tahıl olarak bilinir. Amarant içerisinde yüksek miktarda magnezyum, çinko, kalsiyum, potasyum fosfor, bakır gibi önemli elementleri barındırır.
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