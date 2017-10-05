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Muğla'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Bir binbaşının ayağından yaralandığı çatışmada 2 teröristin daha aranmasına devam ediliyor.
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