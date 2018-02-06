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"Mutlaka kendi ürünlerimizi geliştireceğiz"

Ak Parti Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizde tasarlanabilecek, üretilebilecek, geliştirilebilecek hiçbir ürünü, yazılımı, sistemi, acil durumlar haricinde kesinlikle dışarıdan hazır olarak almayacağız." dedi.
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