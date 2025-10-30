Google Haberler

Nepal'de çığ paniği: Dağcılar facianın eşiğinden döndü

Nepal’in Gandaki bölgesinde yer alan Annapurna Dağı’nda çığ meydana geldi. O anlar, dağcıların kamerasına saniye saniye yansıdı.

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Annapurna'da çığ düştü, dağcılar panikle kaçıştı.

Görüntülerde dik yamaçtan kopan çığın, yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği, çadırları yıktığı ve yürüyüşçülerin yoğun kar ile rüzgâr altında zor anlar yaşadığı görüldü.

Şiddetli fırtına nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi.

Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, ancak kamp alanında büyük panik yaşandığını açıkladı.

Annapurna, öngörülemeyen hava koşulları ve son derece engebeli arazi yapısı nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak kabul ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Popüler Videolar
Video Haberler
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Aile fotoğraflarıyla dolandırıyorlar!
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Melissa Kasırgası sonrası yıkım görüntüleri ortaya çıktı
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Balıkesir Sındırgı’da sisle kaplanan yıkım alanları havadan görüntülendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Beyoğlu’nda kız istemede patlatılan havai fişekler evi yaktı: 8 kişi dumandan etkilendi
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
Gebze'deki binanın çökme anı saniye saniye kameralara yansıdı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda F-16'lardan nefes kesen gösteri
F-16'lardan nefes kesen gösteri
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Yapay zekâdan Cumhuriyet’e dijital marş
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Şantiyede yangın: Kahraman operatör yanan konteyneri uçurumdan yuvarladı, faciayı önledi
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Balıkesir'de hortum ağaçları kökünden söktü
Melissa Kasırgası “Kategori 5”e yükseldi: Saatte 282 kilometre hızla ilerliyor
Karayipler alarmda: Melissa Kasırgası rekor hıza ulaştı
Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik deprem! Yayıncı canlı yayında depreme yakalandı
Balıkesir Sındırgı’da 6,1’lik deprem! Yayıncı canlı yayında depreme yakalandı
Korku dolu anlar: Şimşeğin ardından deprem meydana geldi
Korku dolu anlar: Şimşeğin ardından deprem böyle meydana geldi