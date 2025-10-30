Nepal'de çığ paniği: Dağcılar facianın eşiğinden döndü

Nepal'de dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak bilinen Annapurna'da çığ düştü, dağcılar panikle kaçıştı.

Görüntülerde dik yamaçtan kopan çığın, yaklaşık 4 bin 100 metre yükseklikteki ana kampa doğru ilerlediği, çadırları yıktığı ve yürüyüşçülerin yoğun kar ile rüzgâr altında zor anlar yaşadığı görüldü.

Şiddetli fırtına nedeniyle görüş mesafesi neredeyse sıfıra indi.

Yetkililer, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını, ancak kamp alanında büyük panik yaşandığını açıkladı.

Annapurna, öngörülemeyen hava koşulları ve son derece engebeli arazi yapısı nedeniyle dünyanın en tehlikeli dağlarından biri olarak kabul ediliyor.