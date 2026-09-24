Google Haberler

Netanyahu’ya BM'de protesto: Yuhalayarak salonu terk ettiler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında birçok yetkili protesto amacıyla salonu terk etti.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Netanyahu, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etmek için salona girdi ve kürsüye yöneldi.

Netanyahu'nun kürsüye çıkmasının ardından çok sayıda ülke heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ve ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gasplarına, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırılara tepki göstermek amacıyla Genel Kurul salonunu terk etti.

Temsilciler ayağa kalkarak Genel Kurul'u terk ederken, salonda protesto sesleri yükseldi ve Netanyahu yuhalandı.

Çok sayıda temsilcinin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu, neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü.

Böylelikle Netanyahu, 7 Ekim 2023'ten bu yana BM Genel Kurulu'nda 3. kez protesto edilirken, New York'taki BM Genel Merkezi çevresinde de yoğun güvenlik önlemleri altında İsrail Başbakanı karşıtı gösteriler düzenlendi.

New York sokaklarında İsrail'in saldırılarını protesto eden göstericiler, "İsrail'i silahlandırmayı sonlandırın, Gazze'nin yaşamasına izin verin" sloganını atarken, "Soykırıma son verin", "İnsanları finanse edin, savaşı değil" yazılı pankartlar taşıdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
Popüler Videolar
Video Haberler
Deprem Gaziantep’te hasara yol açtı: Evin tavanı çöktü
Deprem Gaziantep’te hasara yol açtı: Evin tavanı çöktü
Deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandılar
Deprem tatbikatı sırasında depreme yakalandılar
Şanlıurfa 5,4 ile sarsıldı: Deprem anı kamerada
Şanlıurfa 5,4 ile sarsıldı: Deprem anı kamerada
12 bin 680 hayvan üreticiyle buluştu: Destek 2028’e kadar sürecek
12 bin 680 hayvan üreticiyle buluştu: Destek 2028’e kadar sürecek
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: Saldırganın görüntüleri ortaya çıktı
Manisa'da lisede silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var
Manisa'da lisede silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var
Ayder balında rekolte yarıya düştü: Kilosu 8 bin liradan satılıyor
Ayder balında rekolte yarıya düştü: Kilosu 8 bin liradan satılıyor
AB'nin kalbinde arabasız gün: Cadde ve sokaklar halka kaldı
AB'nin kalbinde arabasız gün: Cadde ve sokaklar halka kaldı
Pakistan'da cuma namazında bombalı saldırı: 15 ölü, 50'den fazla yaralı
Pakistan'da cuma namazında bombalı saldırı: 15 ölü, 50'den fazla yaralı
Palamut Karadeniz’e akın etti: Sezonun ilk rakamları yüzleri güldürdü
Palamut Karadeniz’e akın etti: Sezonun ilk rakamları yüzleri güldürdü
Karadeniz'de ağlar doldu taştı: Tanesi 100 liradan tezgaha indi
Karadeniz'de ağlar doldu taştı: Tanesi 100 liradan tezgaha indi
Çorlu'dan havalandı, Sinop açıklarında hedefi vurdu
Çorlu'dan havalandı, Sinop açıklarında hedefi vurdu