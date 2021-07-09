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New York Metrosu sular altında kaldı

New York'ta dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Hava Durumu Servisi'nden ani sel oluşumu için acil durum uyarısında bulunuldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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New York'ta dün akşamdan beri etkili olan sağanak yağış kentte hayatı olumsuz etkiledi. Ulusal Hava Durumu Servisi'nden ani sel oluşumu için acil durum uyarısında bulunuldu. Şehri etkisi altına alan yağış çoğu metro istasyonlarında taşkına sebep olurken su seviyesinin bel yüksekliğine ulaştığı görüldü.

 

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