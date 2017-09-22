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New York'ta Türkiye Ticaret Merkezi açıldı

Ekonomi Bakanlığı destekleri kapsamında hayata geçirilen ve ihracatçının ABD pazarında çok daha etkin şekilde yer almasını sağlayacak Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) New York'un "en prestijli" noktalarından birinde açıldı.
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