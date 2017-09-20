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Niğde'de helikopter kazası: 1 şehit

Niğde Polis Meslek Yüksekokulu'nda helikopter pervanesinin çarpması sonucu bir polis şehit oldu, bir polis de yaralandı.
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