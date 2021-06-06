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'Normalleşme' restoranları rahatlatacak mı?

TURYİD Başkanı Kaya Demirer Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.

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Aksigorta işbirliği ile yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu hafta Vahap Munyar'ın konuğu Turizm Restoran Yatırımcıları Ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer oldu.

Programda;

➤ Pandemi öncesi yeme-içme sektörü
➤ Restoranlar pandemide nasıl ayakta kaldı?
➤  Destekler faydalı oldu mu?
➤  Kaç restoran kapandı?
➤  Restoranlara istihdam kaybı ve Online paket servis
➤ Normalleşme'nin ilk 5 günü neler yaşandı?
     ve Yeni Normal'de restoranlar konuşuldu.

Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya WEBTV'de canlı yayında.

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