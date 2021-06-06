'Normalleşme' restoranları rahatlatacak mı?

Aksigorta işbirliği ile yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu hafta Vahap Munyar'ın konuğu Turizm Restoran Yatırımcıları Ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer oldu.

Programda;

➤ Pandemi öncesi yeme-içme sektörü

➤ Restoranlar pandemide nasıl ayakta kaldı?

➤ Destekler faydalı oldu mu?

➤ Kaç restoran kapandı?

➤ Restoranlara istihdam kaybı ve Online paket servis

➤ Normalleşme'nin ilk 5 günü neler yaşandı?

ve Yeni Normal'de restoranlar konuşuldu.

Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya WEBTV'de canlı yayında.