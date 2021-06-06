'Normalleşme' restoranları rahatlatacak mı?
TURYİD Başkanı Kaya Demirer Patronlar Anlatıyor programına konuk oldu.
Aksigorta işbirliği ile yayınlanan Patronlar Anlatıyor programında bu hafta Vahap Munyar'ın konuğu Turizm Restoran Yatırımcıları Ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer oldu.
Programda;
➤ Pandemi öncesi yeme-içme sektörü
➤ Restoranlar pandemide nasıl ayakta kaldı?
➤ Destekler faydalı oldu mu?
➤ Kaç restoran kapandı?
➤ Restoranlara istihdam kaybı ve Online paket servis
➤ Normalleşme'nin ilk 5 günü neler yaşandı?
ve Yeni Normal'de restoranlar konuşuldu.
Vahap Munyar'ın sunduğu Patronlar Anlatıyor her pazar saat 15.00'da Dünya WEBTV'de canlı yayında.