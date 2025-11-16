Google Haberler

Novorossiysk’te İHA saldırısı: Rafineri ve gemiler hedef alındı

Rusya'nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun 13 Kasım akşamı insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı ve yaşanan çatışmalara ilişkin görüntülere ulaşıldı.

Rusya’nın Novorossiysk bölgesinde Ukrayna ordusunun insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıya ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla çekilen videolarda İHA'ların limandaki rafineri, yakıt deposu ve bazı gemileri hedef aldığı görülüyor.

Kayıtlarda Rus ordusunun İHA'lara ağır silahlarla karşılık vererek düşürmeye çalıştığı sırada çeşitli patlamalar ve yükselen alevler dikkati çekiyor.

Novorossiysk Bölge Valisi Andrey Kravçenko, 14 Kasım'da yaptığı açıklamada, "acil durum" ilan edildiğini ve saldırılarda yaralıların bulunduğunu bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'ya ait 216 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgelerde yok edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
