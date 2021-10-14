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Ödeme sistemlerinden Kobi'lere pandemi desteği

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya'da Didem Eryar Ünlü'nün bu haftaki konuğu Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel oldu.

DÜNYA Haber Merkezi
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Pandemi döneminde Kobi'lere verilen destekleri anlatan Tezel, bu dönemde telefonların artık POS cihazına dönüştüğünü anlattı.

Zorlu Holding sürdürülebilirlik vizyonu Akıllı Hayat 2030 desteğiyle yayınlanan Sürdürülebilir Dünya her perşembe saat 12.00'da Dünya WEB TV'de canlı yayında

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