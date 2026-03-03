Öğretmen Fatma Nur Özçelik son yolculuğuna uğurlandı

Çekmeköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 17 yaşındaki F.S.B.’nin sınıfta gerçekleştirdiği bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren 44 yaşındaki Fatma Nur Özçelik için bugün cenaze töreni düzenlendi.

Törene Özçelik’in yüzlerce öğrencisi, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Tabuta sarılan aile fertleri ayakta durmakta zorlanırken, törene katılan kalabalık büyük üzüntü yaşadı. Olayın ardından çok sayıda öğretmen ve vatandaş, “Okulda ölmek istemiyoruz” sloganı atarak tepkilerini dile getirdi.

"Disiplin cezalarını ağırlaştırdık"

Cenazede konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, olayla ilgili gerekli adımların atılacağını belirterek şunları söyledi:

"Topluma ve insanlığa faydalı olmak için, ilimle buna ışık olmak için ömrünü vakfetmiş çok kıymetli bir meslektaşımızın elim bir hadiseyle aramızdan ayrılmasının üzüntüsünü yaşıyoruz. Elbette kanuni tedbirler alınıyor ve bunlarla ilgili çalışmalar her zaman Bakanlığımızın öncülüğünde yürütülüyor. Öğretmen Meslek Kanunu'nda öğretmenlerimize yönelik tehdit, hakaret ve her türlü cana kast edecek şeylere yönelik suçların cezasının artırılması için kanun teklifimiz TBMM'de. Aynı şekilde okullarımızdaki disiplin cezaları da ağırlaştırılacak. Hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum."

Uzun süre gözyaşı döken ailesi, öğrencileri ve meslektaşlarının ardından Özçelik’in naaşı, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Konya’ya gönderildi.