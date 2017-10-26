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Okmeydanı'nda silahlı çatışma: 4 yaralı

Okmeydanı, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi silahla, 3 kişi de darp sonucu yaralandı.
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