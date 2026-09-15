Okul alışverişi yapan veliler dikkat: Bakanlık uyardı

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Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye alışverişleri hız kazanırken Ticaret Bakanlığı, velilere güvenli ürün tercihinde bulunmaları konusunda uyarıda bulundu. Bakanlık, çocukların sağlığının korunması için ürünlerin etiket bilgilerinin kontrol edilmesi ve kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durulması gerektiğini bildirdi.

Güvenilir satış noktalarını tercih edin

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kırtasiye alışverişlerinde güvenilir ürün ve satış noktalarının tercih edilmesinin hem çocukların sağlığı hem de tüketici haklarının korunması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Bakanlık, velilerin satın alınacak ürünlerde üretici veya ithalatçı bilgilerinin bulunup bulunmadığını kontrol etmelerini istedi. Ürünlerin kullanım talimatları, yaş uyarıları ve gerekli işaretlerinin de alışveriş öncesinde incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Kaynağı belirsiz ürünlerden uzak durun

Alışveriş sonrasında belge ve fişlerin mutlaka alınması gerektiğini vurgulayan Bakanlık, şüpheli, kaynağı ve ürün bilgileri belli olmayan ürünlerin tercih edilmemesi çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Güvenli ürün, bilinçli tüketiciyle buluşur" ifadelerine yer verilirken, çocukların sağlığını ve tüketicilerin haklarını korumaya yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere başarı dileğinde bulunurken velileri de güvenli ve bilinçli alışveriş yapmaya davet etti.