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Okul servislerine yeni düzen

Okul servislerinde güvenliğin artırılmasına yönelik yeni tedbirler 4 bakanın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında duyuruldu.
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