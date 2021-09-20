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"Okulları kapalı tutma lüksümüz yok"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından depreme karşı yenilenen Şile Necda Moralıgil İlkokulu ve Ortaokulu’nun, yeniden hizmete açılması dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada, “Okulları artık kapalı tutma lüksümüz yok." dedi.

Özer, "Okulların yüz yüze eğitime ara vermesinde istediğiniz kadar dijital platformları verimli bir şekilde kullanabilirsiniz ama okul sadece öğretmenin gerçekleştirildiği mekanlar değildir." ifadelerini kullandı.

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