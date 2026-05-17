Önce keşif yaptı, sonra çiçekleri kökünden söküp çaldı
Konya'nın Akşehir ilçesinde bir iş yerinin önündeki saksı çiçekleri gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından kökünden sökülerek çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin önce çevreyi kontrol ettiği, ardından poşetle geri dönerek çiçekleri söküp olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Yaşanan olaya tepki gösteren iş yeri sahibi Kaan Elverişli, "Mevzu çiçek değil, insanlar bu kadar nasıl düşüyor?" diyerek duruma sitem etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA