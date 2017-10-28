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Öncüpınar Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gümrük sistemindeki teknik çalışmalar nedeniyle 20 Ekim'de kapatılan Öncüpınar Sınır Kapısı, saat 08.00'den itibaren geçişlere yeniden açıldı.
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