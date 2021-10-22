Ons altın 1800 dolara yaklaştı! Yükseliş sürecek mi?

Altın ve gümüşü beraber konuşalım. Her ikisi içinde benzer, birbirini destekleyen şeyler var. Altında geçtiğimiz hafta 1800 seviyesi görüldü. Çok inanılmaz bir seviye. Düşük trendlerinin denk geldiği bir seviye 1800. 1800 aşıldığı zaman büyük ihtimalle 1865’e kadar yükseliş ihtimali var. Gümüş altına göre çok düşmüştü. 2350 birinci kritik seviyeydi, ikinci seviye 2410-2420 seviyeleri. Gümüş 2460’ı kırar yukarı hareket edecek olursa gümüş için 2560 gibi bir seviye var. O zaman altın da 1800’ü kırıp 1865 hareketi yapar.