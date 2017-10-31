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Orgeneral Hulusi Akar'ın Akıncı'ya götürülürken görüntüsü ortaya çıktı

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'nda bulunan Hulusi Akar'ın darbeciler tarafından Akıncı Üssü'ne götürülme görüntüleri ortaya çıktı.
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