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Orka Holding Beyrut'ta 3. mağazasını açtı

Damat, Tween ve D'S Damat markaları ile moda sektöründe faaliyet gösteren Orka Holding, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üçüncü D'S Damat mağazasını açtı.
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