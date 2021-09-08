Orta Vadeli Program ile 2024 Yol Haritası

Geçmiş yıllardaki orta vadeli planları incelediğini söyleyen Servet Yıldırım şunları söyledi;

‘Her şey yolunda giderse ve biz yeni bir şokla karşılaşmazsak, kuruluşumuzun 100. Yıldönümünde 2 milyar dolar değil 925 milyon dolarla yetinmek zorunda kalacağız. 925 milyon dolara ulaşabilir miyiz, bu da belli değil. Koyduğumuz hedefler tutsa bile, biz 10 yıl önce koyduğumuz hedefin yarısına bile ulaşamamış olacağız. Dolayısıyla konulan hedefler tutarsa 10 yıl geriye gitmiş olacağız’

Global Yatırım işbirliği ile düzenlenen Global Konuşmalar 15 günde bir çarşamba günleri saat 14.00'da #DünyaWEBTV'de.