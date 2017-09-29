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Ortak toplantıda Suriye ve Irak açıklaması

Görüşme sonrası açıklama yapan Erdoğan, "Irak ve Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda aynı fikirdeyiz" dedi.
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