Ortaokulda şiddet iddiası: Okul müdürü 11 yaşındaki öğrenciyi yere çarptı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir okulda görev yapan müdür, sinirlenerek bir öğrenciyi diğer öğrencilerin gözü önünde itekleyip darp etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından öğrencinin ailesi suç duyurusunda bulundu. Görüntülerin ortaya çıkması sonrası konuşan baba, “Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti” ifadelerini kullandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olay tepkilere yol açtı. İnegöl’ün kırsal Yeniceköy Mahallesi’nde eğitim öğretime devam eden Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu’nda meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü Mustafa Ç., sırada bekleyen 11 yaşındaki Muhammed Emin K.’ya saldırarak darp etti. Yaşanan anlar amatör kameraya yansıdı.

Olayın ardından durumu ailesine anlatan öğrenci için aile, okul müdüründen şikayetçi oldu. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Okula gitmeyeceğim"

Yaşadıklarını anlatan Muhammed Emin K., "O beni durduk yere dövdü. Kafa attı, fırlattı 'Seni buraya gömerim, herkes burada ahlakını bilecek' dedi. Çocuğa el hareketi yaptım zannetti. Okula gitmeyeceğim. O beni dövecek ben kendimi savunamayacağım, sonra disiplin verecek tutanak tutacak ben gitmem okula" dedi.

"Çocuğumun psikolojisi bozuldu?"

Öğrencinin babası Nihat Koca (49) ise yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Cuma günü işten eve geldim. Hanım bana ‘Muhammed'i dövmüşler' dedi. Ben çocuklar arasında olmuş sandım. Sonra bana okul müdürü ‘Muhammed'i dövmüş' dediler. Öğretmendir kızmıştır dedim. Daha sonra bana video geldi. Videoya bakınca zaten aklım başımdan gitti. 11 yaşındaki çocuğumu kaldırmış vurmuş. Kafası taşa gelse ne olacak? Ben çocuğumu öğretmenlere emanet ediyorum. Öğretmen bunu yapsa sokaktaki vatandaş kim bilir neler yapar. 4 gündür ben çocuğu bırakıp işe gidemiyorum. Ağlıyor, beni dövecekler diye. Ben ne yapacağım çocuğumun psikolojisi bozuldu? Kime güveneceğiz, nereye gideceğiz? Ben bu işin peşini bırakmıyorum."

