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"ÖSO, Kuvayi Milliye gibi sivil oluşumdur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özgür Suriye Ordusu, kendi vatanlarını korumak için bir araya gelip organize olmuş, bizim de desteklediğimiz, tıpkı Kurtuluş Savaşımızdaki Kuvayi Milliye güçleri gibi sivil oluşumdur." dedi.
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