Otobüs şoföründen hayat kurtaran hamle: Güzergahını değiştirdi, hastayı yetiştirdi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BURULAŞ’ta görev yapan otobüs şoförü Abdurrahman Al, Siteler–Çekirge Devlet Hastanesi hattında sefer yaparken Stadyum kavşağına geldiği sırada bir yolcunun aniden rahatsızlandığını fark etti.

Rotayı değiştirdi, hastaneye gitti

Kamera görüntülerinden ve dikiz aynasından durumu gören Al, rotasını değiştirerek aracı İlker Çelikcan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine yönlendirdi.

Yolcular arasında oluşan panik havasını sakinleştirmeye çalışan şoför, aynı anda dörtlü ikazları yakıp korna çalarak trafikte hızlı şekilde ilerleyip kısa sürede hastaneye ulaştı.

"Önemli olan hastaneye sorunsuz ulaşmaktı"

Yaşananları anlatan Abdurrahman Al, "Acil durumda olduğumuzu gören ve otobüsü fark eden sürücüler anlayışla yaklaştı ve yol verdi. Hastane aciline yanaştık ve hemen sedye istedim. Görevliler sedyeyle hastayı aldılar, ben de tekrar görevimin başına hattıma döndüm. Araçtaki yolcular kutladılar beni. Önemli olan hastaneye ciddi bir sorun yaşanmadan ulaşmaktı benim için" dedi.

Rahatsızlanan yolcunun sağlık durumunun da iyiye doğru gittiği bilgisi paylaşıldı.