  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Gündem
  4. Otobüs ve dolmuşlar zamlara tepki olarak kontak kapattı

Otobüs ve dolmuşlar zamlara tepki olarak kontak kapattı

Karabük’te bazı otobüsçüler ile dolmuşçular son günlerde gelen zamlardan dolayı yolun ortasında kontak kapattı.

DÜNYA Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Bayır Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir otobüs ve dolmuş şoförünün tepki göstermek için gerçekleştirdiği eylemde metrelerce kuyruk oluştu.

Kimi vatandaşlar şoförlerin eylemine alkışlarla destek verirken, kimisi de işi olduğunu belirterek tepki gösterdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şahısları ikna ederek trafiğin yeniden ulaşıma açılmasını sağladı.

KKTC’de ekmek 7 lira oldu

Zam Haberleri

KKTC’de ekmek 7 lira oldu
Bu konularda ilginizi çekebilir
zam
Diğer Videolar
İz Bırakan Babalar | Hülya Gedik ile Patronlar Anlatıyor
'Kadın İçin Taşıyoruz' Anadolu Buluşmaları | Aydın
İran'da savaş uçağı düştü
Çocuklarının kaleminden İz Bırakan Babalar
Azov Taburu, alçak uçuş yapan Rus helikopterini vurdu
Ergün Atalay: Asgari ücrette bir rakam konuşmadık
Çorum Ekonomisi | Başkanlar Konuşuyor
Rüzgar enerjisine ilgi artıyor | Sürdürülebilir Dünya