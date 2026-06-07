Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
İstanbul Maltepe'de Otokoç Genel Müdürlüğü binasına sabah saatlerinde maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Binaya 2 kurşun isabet ederken, saldırganların olayın ardından silah ve kıyafetlerini yakınlardaki bir alışveriş merkezinin bahçesine bırakarak taksiyle kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA