Otomotivde ÖTV matrah limitleri değişti! Fiyatları nasıl etkileyecek?
Otomobil alımında uygulanacak ÖTV matrah limitlerinin değiştirilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
DÜNYA Haber Merkezi
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2022 yılında sıfır araç alımında uygulanacak matrah limitleri değiştirildi. 1600 silindire kadar olan araçlarda vergi dilimi 3'ten 5'e çıkarıldı.
EBS Danışmanlık Genel Müdürü Erol Şahin sektördeki gelişmeleri, Dünya WEB TV Muhabiri Berfin Çipa'ya değerlendiriyor.