Google Haberler

Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O anlar kamerada

Beyoğlu'nda oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, restoranında çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla dakikalarca darbetti. Tekme ve yumrukların ardından beyzbol sopasıyla devam eden şiddet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ünlü gözaltına alındı. Yapılan incelemede restoranın ruhsatsız çalıştığı ve daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca Ünlü'nün 2022'de de bir saldırı olayıyla gündeme geldiği öğrenildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Popüler Videolar
Video Haberler
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp "Beni Devlet Bahçeli'ye götürün" dedi
20 şehidimizin cenazeleri Ankara'ya getirildi
20 şehidimizin cenazeleri Ankara'ya getirildi
Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek sattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Fiyatın yarısından daha ucuza ekmek sattı: Metrelerce kuyruk oluştu
Gürcistan düşen askeri uçağın enkazındaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu
Gürcistan düşen askeri uçağın enkazındaki çalışmaların tamamlandığını duyurdu
Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var?
Donald Trump'tan Şara'ya ilginç soru: Kaç eşin var?
Ümraniye’de başıboş at panik yarattı: Vatandaşları dakikalarca kovaladı
Ümraniye’de başıboş at vatandaşları kovaladı
Düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler... Parçaları bölgeye dağılmış!
Düşen askeri uçağa ait yeni görüntüler ortaya çıktı
MSB açıkladı! Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
Düşen askeri kargo uçağının enkazında incelemelere başlandı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçağın düşme anı kameralara yansıdı
Kayıp anne ve oğlundan kahreden haber: Birbirlerine 200 metre mesafede bulundular
Kayıp anne ve oğlundan kahreden haber: Birbirlerine 200 metre mesafede bulundular
İzmir’in kuzey ilçelerinde sağanak etkili oldu: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de sağanak: Yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın
beIN Sports'un Ayazağa'daki televizyon binasına silahlı baskın