Oyuncu Bahadır Ünlü çalışanını beyzbol sopasıyla darbetti! O anlar kamerada
Beyoğlu'nda oyuncu ve işletmeci Bahadır Ünlü, restoranında çalışanını hırsızlık yaptığı iddiasıyla dakikalarca darbetti. Tekme ve yumrukların ardından beyzbol sopasıyla devam eden şiddet, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Ünlü gözaltına alındı. Yapılan incelemede restoranın ruhsatsız çalıştığı ve daha önce mühürlenmesine rağmen faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi. Ayrıca Ünlü'nün 2022'de de bir saldırı olayıyla gündeme geldiği öğrenildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ