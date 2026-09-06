Oyuncu Serhat Kılıç’ın son görüntüsü ortaya çıktı
Evinde ölü bulunan Oyuncu Serhat Kılıç’ın evindeki görüntüsü ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu Serhat Kılıç kendisinden uzun süre haber alamayan kız kardeşi tarafından Kağıthane'deki evinde ölü bulunmuştu. Kılıç’ın bugün yaşadığı apartmanda son görüntüleri ortaya çıktı.
Yaşadığı binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Kılıç'ın, duvara yaslanarak asansör beklediği, gelmemesi üzerine ise merdivenlere yöneldiği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA