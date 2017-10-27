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Özbekistan Türk zırhlısını tercih etti

Nurol Makina ile UzAuto arasında bin adet Ejder Yalçın zırhlısının Özbekistan'da ortak üretimine yönelik mutabakat muhtırası imzalandı.
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