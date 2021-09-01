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Öztrak: Türkiye'nin beka sorunu düzensiz göç

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından birinin düzensiz göç olduğunu vurguladı.

DÜNYA Haber Merkezi
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CHP Ekonomi Masası heyeti, Kayseri'de bir otelde düzenlenen toplantıda, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları, sanayi kuruluşları ve esnaf temsilcileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, son zamanlarda yaşanan düzensiz göçün zararlarından bahsederek, Türkiye'nin en önemli beka sorunlarından birinin düzensiz göç olduğunu vurguladı.

Öztrak, "Maalesef Avrupa'nın kafasında Türkiye'yi Avrupa Birliğine almak yok. Türkiye'yi AB'nin sınırında bir sığınmacı gettosu haline getirme niyeti var." dedi.

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