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Pakdemirli: Köyceğiz yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 15. gününe giren Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıkladı. Pakdemirli ayrıca, Burdur’un Bucak ilçesinde orman yangınına ilişkin 6 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Muğla'nın Köyceğiz İlçesi'nde 15'inci gününe giren orman yangını kontrol altına alındı. Açıklamayı Bakan Pakdemirli yaptı.

Pakdemirli ayrıca Burdur'un Bucak ilçesindeki yangınla ilgili 6 kişinin gözaltına alındığını ve soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Burdur Bucak yangınında 21 ev zarar gördü ve 7 mahalle tahliye edildi, tahliye edilen kişi sayısı 200'ü aştı" diye konuştu.

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